(Каштанова) Надежда Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти11.08.1871
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Каштанов Степан Прокопьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Егорович
Рождение ребёнка
20.07.1851
Сын: Прохор Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Егорович
Рождение ребёнка
19.01.1853
Дочь: Мариамна Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Егорович
Рождение ребёнка
06.04.1854
Сын: Василий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Егорович
Рождение ребёнка
07.01.1856
Дочь: Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Егорович
Рождение ребёнка
27.03.1858
Дочь: Матрёна Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Егорович
Рождение ребёнка
07.06.1863
Сын: Тихон Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Егорович
Рождение ребёнка
01.06.1865
Сын: Фёдор Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Егорович
Рождение ребёнка
28.04.1867
Сын: Николай Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Егорович
Рождение ребёнка
18.04.1868
Сын: Фёдор Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Егорович
Рождение ребёнка
05.12.1869
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Егорович
Рождение ребёнка
24.05.1871
Сын: Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Егорович
Смерть
11.08.1871