(Каштанова) Надежда Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Каштанова) Надежда Степановна

(Каштанова) Надежда Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

11.08.1871

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Каштанов Степан Прокопьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Егорович

Рождение ребёнка
20.07.1851

Сын: Прохор Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Егорович

Рождение ребёнка
19.01.1853

Дочь: Мариамна Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Егорович

Рождение ребёнка
06.04.1854

Сын: Василий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Егорович

Рождение ребёнка
07.01.1856

Дочь: Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Егорович

Рождение ребёнка
27.03.1858

Дочь: Матрёна Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Егорович

Рождение ребёнка
07.06.1863

Сын: Тихон Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Егорович

Рождение ребёнка
01.06.1865

Сын: Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Егорович

Рождение ребёнка
28.04.1867

Сын: Николай Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Егорович

Рождение ребёнка
18.04.1868

Сын: Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Егорович

Рождение ребёнка
05.12.1869

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Егорович

Рождение ребёнка
24.05.1871

Сын: Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Егорович

Смерть
11.08.1871

Мы используем куки для улучшения работы сайта.