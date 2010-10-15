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Полканов Антон Игоревич
Полканов Антон Игоревич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.03.1989
Пол
Мужской
Отец
Полканов Игорь Валентинович
1961 г.р.
Мать
Полканова Елена Валентиновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1989
Отец:
Полканов Игорь Валентинович
Мать:
Полканова Елена Валентиновна
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