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Ушков Павел Иванов

Место рождения

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1822 ст.

Дата смерти

22.03.1885 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушкова Мария Павлова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1856 или 1858 ст.

Дочь: Березина (Ушкова) Пелагея Павлова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.03.1885 ст.
Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

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