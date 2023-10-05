Ушков Павел Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822 ст.
Дата смерти22.03.1885 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушкова Мария Павлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1856 или 1858 ст.
Дочь: Березина (Ушкова) Пелагея Павлова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.03.1885 ст.