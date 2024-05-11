Савинцев Василий Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Савинцев Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савинцева Таисия Павловна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Савинцев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Савинцева Таисия Павловна

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Савинцева Николай Васильевич

Мать ребёнка: Савинцева Таисия Павловна

Смерть
Неизвестно

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