Дорохов Виктор Андреевич
Место рождения
Дата рождения08.02.1940
Дата смерти04.07.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1940
Бракосочетание
1964
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.04.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.07.2003