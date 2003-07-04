Дорохов Виктор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохов Виктор Андреевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.02.1940

Дата смерти

04.07.2003

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1940

Отец: Дорохов Андрей Дмитриевич

Мать: Дорохова Надежда Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1964

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.07.2003
Москва, город федерального значения Москва
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