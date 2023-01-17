Лобачева Виктория Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобачева Виктория Витальевна

Лобачева Виктория Витальевна

avatar

Место рождения

Ташкент

Дата рождения

27.01.1988

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1988

Отец: Лобачев Виталий Владиславович

Мать: Дубинная Елена Ивановна

Ташкент
Рождение ребёнка
07.08.2011

Дочь: Егорова Илона Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.12.2021

Сын: Понкрашин Кирилл Дмитриевич

Отец ребёнка: Понкрашин Дмитрий Сергеевич

Люберцы, Люберцы, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close