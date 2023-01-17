Лобачева Виктория Витальевна
Место рожденияТашкент
Дата рождения27.01.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1988
Ташкент
Рождение ребёнка
07.08.2011
Дочь: Егорова Илона Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.12.2021
Сын: Понкрашин Кирилл Дмитриевич
Отец ребёнка: Понкрашин Дмитрий Сергеевич
Люберцы, Люберцы, Московская область