Чемерчев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смерти1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Иван Игнатьевич
Мать: Прасковья Степановна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1838
Жена: Евдокия Иоакимовна
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Чемерчев Порфирий Александрович
Мать ребёнка: Евдокия Иоакимовна
рождение в Гремячке не найдено
Рождение ребёнка
1843
Сын: Чемерчев Прохор Александрович
Мать ребёнка: Евдокия Иоакимовна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Чемерчев Тихон Александрович
Мать ребёнка: Евдокия Иоакимовна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Чемерчев Терентий Александрович
Мать ребёнка: Евдокия Иоакимовна
О Родившихся с. Гремячка 1848 ф.5 о.66 д.22 Терентий Родители: Села Гремячка госпожи Этковой крестьянин Александр Иванов и законная жена его Авдотья Якимова Восприемники: крестьянин Тимофей Яковлев и ... Показать все
Рождение ребёнка
1857
Сын: Чемерчев Леонтий Александрович
Мать ребёнка: Евдокия Иоакимовна
1857 О родившихся Гремячка 5 75 1 Леонтий Александр Иванов нет Авдотья (Евдокия) Якимова Чемерчев
Смерть
1887
1887 О умерших Кульга+Гремячка 4 176 493 Александр Иванов 67 1820