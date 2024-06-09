Чемерчев Александр Иванович Около 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чемерчев Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

1887

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Иван Игнатьевич

Мать: Прасковья Степановна

Место жительства
Неизвестно
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Около 1838

Жена: Евдокия Иоакимовна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Чемерчев Порфирий Александрович

Мать ребёнка: Евдокия Иоакимовна

рождение в Гремячке не найдено
Рождение ребёнка
1843

Сын: Чемерчев Прохор Александрович

Мать ребёнка: Евдокия Иоакимовна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Чемерчев Тихон Александрович

Мать ребёнка: Евдокия Иоакимовна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Чемерчев Терентий Александрович

Мать ребёнка: Евдокия Иоакимовна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
О Родившихся с. Гремячка 1848 ф.5 о.66 д.22 Терентий Родители: Села Гремячка госпожи Этковой крестьянин Александр Иванов и законная жена его Авдотья Якимова Восприемники: крестьянин Тимофей Яковлев и ... Показать все
Рождение ребёнка
1857

Сын: Чемерчев Леонтий Александрович

Мать ребёнка: Евдокия Иоакимовна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1857 О родившихся Гремячка 5 75 1 Леонтий Александр Иванов нет Авдотья (Евдокия) Якимова Чемерчев
Смерть
1887
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1887 О умерших Кульга+Гремячка 4 176 493 Александр Иванов 67 1820

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