Чемерчев Порфирий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1842
Отец: Чемерчев Александр Иванович
Мать: Евдокия Иоакимовна
рождение в Гремячке не найдено
Бракосочетание
1863
Жена: Евдокия Андреевна
1863 О бракосочетавшихся Гремячка 4 153 148 Перфил Александров нет 21 Александр Иванов 1842 Гремячка Евдокия Андреева 21 1842 Гремячка вторым браком оба, крестьянина Ермолая Яковлева жена-вдова
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Марфа Порфирьевна
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
1871 О родившихся Гремячка 4 153 174 Марфа Порфирий Александров Чимерчев Евдокия Андреева возможно Перфил Чемерчевы
Смерть
1872
1872 О умерших Гремячка 4 153 177 Порфирий Александров 36 1836