Чемерчев Порфирий Александрович Около 1842 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чемерчев Порфирий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

1872

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Чемерчев Александр Иванович

Мать: Евдокия Иоакимовна

рождение в Гремячке не найдено
Бракосочетание
1863

Жена: Евдокия Андреевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1863 О бракосочетавшихся Гремячка 4 153 148 Перфил Александров нет 21 Александр Иванов 1842 Гремячка Евдокия Андреева 21 1842 Гремячка вторым браком оба, крестьянина Ермолая Яковлева жена-вдова
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Марфа Порфирьевна

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1871 О родившихся Гремячка 4 153 174 Марфа Порфирий Александров Чимерчев Евдокия Андреева возможно Перфил Чемерчевы
Смерть
1872
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1872 О умерших Гремячка 4 153 177 Порфирий Александров 36 1836

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