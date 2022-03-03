Ермачкова (Лоцманова) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1930
Дата смерти03.03.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1959
Сын: Ермачков Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Ермачков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кленова Галина Борисовна
Отец ребёнка: Токарчук Борис Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.03.2022