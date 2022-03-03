Ермачкова (Лоцманова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермачкова (Лоцманова) Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1930

Дата смерти

03.03.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1959

Сын: Ермачков Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Ермачков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кленова Галина Борисовна

Отец ребёнка: Токарчук Борис Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарчук Борис Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермачков Владимир Иванович

Смерть
03.03.2022
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