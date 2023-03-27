Шемякина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемякина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1823 г.р.
1828 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Шемякин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Шемякин Сергей Фомич

Севастополь
Рождение ребёнка
1828

Сын: Шемякин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Шемякин Сергей Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шемякин Сергей Фомич

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