Шемякина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Шемякин Сергей Фомич
Севастополь
Рождение ребёнка
1828
Сын: Шемякин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Шемякин Сергей Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шемякин Сергей Фомич