Вербанова Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1957
Дочь: Вербанова Кравченко Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Вербанов Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
07.06.1961
Сын: Вербанов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Вербанов Иван Георгиевич