Вербанова Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вербанова Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вербанов Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
08.05.1957

Дочь: Вербанова Кравченко Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Вербанов Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
07.06.1961

Сын: Вербанов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Вербанов Иван Георгиевич

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