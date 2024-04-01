Белова (Черкашенина) Евдокия Нефедовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1758
Отец: Черкашенин Нефед Яковлев
Мать: Черкасова ?
Бракосочетание
31.01.1776
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
отставного р. Плосского Андрея Скуратова? сын.
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Белов (По Деду Айдаков) Павел Андреев
Рождение ребёнка
Около ?.08.1779
Сын: Айдаков Яков Павлов
Отец ребёнка: Белов (По Деду Айдаков) Павел Андреев
Рождение ребёнка
20.10.1780
Отец ребёнка: Белов (По Деду Айдаков) Павел Андреев
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Белов Григорий (Ii) Павлович
Отец ребёнка: Белов (По Деду Айдаков) Павел Андреев
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Мухина (Белова) Ефросинья Павловна
Отец ребёнка: Белов (По Деду Айдаков) Павел Андреев
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Белов Василий Павлов
Отец ребёнка: Белов (По Деду Айдаков) Павел Андреев
Рождение ребёнка
1798
Смерть
Неизвестно