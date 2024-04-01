Белова (Черкашенина) Евдокия Нефедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Черкашенина) Евдокия Нефедовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Черкашенин Нефед Яковлев

Мать: Черкасова ?

Бракосочетание
31.01.1776

Муж: Белов (По Деду Айдаков) Павел Андреев

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
отставного р. Плосского Андрея Скуратова? сын.
Рождение ребёнка
1779

Сын: Белов I Григорий Павлов

Отец ребёнка: Белов (По Деду Айдаков) Павел Андреев

Рождение ребёнка
Около ?.08.1779

Сын: Айдаков Яков Павлов

Отец ребёнка: Белов (По Деду Айдаков) Павел Андреев

Рождение ребёнка
20.10.1780

Сын: Айдаков Яков 2 Павлов

Отец ребёнка: Белов (По Деду Айдаков) Павел Андреев

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Белов Григорий (Ii) Павлович

Отец ребёнка: Белов (По Деду Айдаков) Павел Андреев

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Мухина (Белова) Ефросинья Павловна

Отец ребёнка: Белов (По Деду Айдаков) Павел Андреев

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Белов Василий Павлов

Отец ребёнка: Белов (По Деду Айдаков) Павел Андреев

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Шестернина 1, Мелькова 2 (Белова) Агафья Павловна

Отец ребёнка: Белов (По Деду Айдаков) Павел Андреев

Смерть
Неизвестно

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