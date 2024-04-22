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Екатерина Иезекилевна

Место рождения

Долгири, Халбужская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

28.03.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Иезикиль Петрович

Мать: не указана

Долгири, Халбужская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
09.12.1897 ст.

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Хазов Лебедев Алексей Васильевич

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
16.03.1900 ст.

Сын: Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Хазов Лебедев Алексей Васильевич

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хазов Лебедев Алексей Васильевич

Смерть
28.03.1900 ст.
Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
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