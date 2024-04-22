Екатерина Иезекилевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смерти28.03.1900 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Иезикиль Петрович
Рождение ребёнка
09.12.1897 ст.
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Хазов Лебедев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
16.03.1900 ст.
Сын: Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Хазов Лебедев Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.1900 ст.