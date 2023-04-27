van Duivenvoorde van Wassenaer (Uter Lyere) Kerstin Ghisekinsdr
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.01.1248
Сын: van Duivenvoorde Filips III
Отец ребёнка: van Duivenvoorde van Wassenaer Johan Philipsz.
Бракосочетание
Около 1250