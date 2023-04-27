van Duivenvoorde van Wassenaer (Uter Lyere) Kerstin Ghisekinsdr — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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van Duivenvoorde van Wassenaer (Uter Lyere) Kerstin Ghisekinsdr

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1229 г.р.

Дети

Около 1248 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.01.1248

Сын: van Duivenvoorde Filips III

Отец ребёнка: van Duivenvoorde van Wassenaer Johan Philipsz.

Бракосочетание
Около 1250

Муж: van Duivenvoorde van Wassenaer Johan Philipsz.

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