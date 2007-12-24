(Wren) Rachel David
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1940
Дата смерти24.12.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1940
Рождение ребёнка
07.08.1958
Сын: Stupin Nicholas-Peter Nick
Отец ребёнка: Stupin Nicholas Michael
Montebello, Los Angeles, California, USA
Рождение ребёнка
12.03.1962
Дочь: Diana-L. Nick
Отец ребёнка: Stupin Nicholas Michael
Los Angeles County, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Shubin John Eli
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.2007
Hacienda Heights, Los Angeles, CA
Похороны
Неизвестно
Russian Molokan Cemetery, Commerce, California, United States