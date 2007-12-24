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(Wren) Rachel David

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1940

Дата смерти

24.12.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1940

Отец: Wren David Andrew P.

Мать: Wren (1939-1971) Kotoff Rachel

Рождение ребёнка
07.08.1958

Сын: Stupin Nicholas-Peter Nick

Отец ребёнка: Stupin Nicholas Michael

Montebello, Los Angeles, California, USA
Рождение ребёнка
12.03.1962

Дочь: Diana-L. Nick

Отец ребёнка: Stupin Nicholas Michael

Los Angeles County, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Shubin John Eli

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Stupin Nicholas Michael

Смерть
24.12.2007
Hacienda Heights, Los Angeles, CA
Похороны
Неизвестно
Russian Molokan Cemetery, Commerce, California, United States
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