Ваганов Валентин Александрович
Место рождениядер Васильевская Сямженский район Вологодская обл
Дата рождения21.08.1922
Дата смерти21.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1922
дер Васильевская Сямженский район Вологодская обл
Смерть
21.04.1945
Цыбинген Польша
Место призыва: г. Архангельск, Октябрьский РКВ Воинское звание: Лейтенант, командир стрелкового взвода Воинская часть: 90 стрелковый полк 95 стрелковой дивизии Награды: Орден Красной Звезды Дата подви... Показать все