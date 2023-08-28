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Ваганов Валентин Александрович

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Место рождения

дер Васильевская Сямженский район Вологодская обл

Дата рождения

21.08.1922

Дата смерти

21.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1922

Отец: Ваганов Александр Иванович

Мать: Ваганова Анна Никаноровна

дер Васильевская Сямженский район Вологодская обл
Смерть
21.04.1945
Цыбинген Польша
Место призыва: г. Архангельск, Октябрьский РКВ Воинское звание: Лейтенант, командир стрелкового взвода Воинская часть: 90 стрелковый полк 95 стрелковой дивизии Награды: Орден Красной Звезды Дата подви... Показать все
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