Пюккёнен (Мейер) Екатерина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пюккёнен (Мейер) Екатерина Иосифовна

Место рождения

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

26.06.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
11.02.1901

Муж: Пюккёнен Адам Иванович

Рождение ребёнка
26.11.1901

Дочь: Хуттунен (Пюккёнен) Ева Адамовна

Отец ребёнка: Пюккёнен Адам Иванович

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1903

Сын: Пюккёнен Иван Адамович

Отец ребёнка: Пюккёнен Адам Иванович

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
11.09.1905

Дочь: Мейер (Пюккёнен) Анна Адамовна

Отец ребёнка: Пюккёнен Адам Иванович

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1909

Дочь: (Пюккёнен) Екатерина Адамовна

Отец ребёнка: Пюккёнен Адам Иванович

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1912

Сын: Пюккёнен Иосиф Адамович

Отец ребёнка: Пюккёнен Адам Иванович

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
17.07.1915

Дочь: (Пюккёнен) Ханна Адамовна

Отец ребёнка: Пюккёнен Адам Иванович

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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