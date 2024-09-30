Пюккёнен (Мейер) Екатерина Иосифовна
Место рождения
Дата рождения26.06.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1901
Рождение ребёнка
26.11.1901
Дочь: Хуттунен (Пюккёнен) Ева Адамовна
Отец ребёнка: Пюккёнен Адам Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1903
Отец ребёнка: Пюккёнен Адам Иванович
Рождение ребёнка
11.09.1905
Дочь: Мейер (Пюккёнен) Анна Адамовна
Отец ребёнка: Пюккёнен Адам Иванович
Рождение ребёнка
29.07.1909
Дочь: (Пюккёнен) Екатерина Адамовна
Отец ребёнка: Пюккёнен Адам Иванович
Рождение ребёнка
18.03.1912
Отец ребёнка: Пюккёнен Адам Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1915
Дочь: (Пюккёнен) Ханна Адамовна
Отец ребёнка: Пюккёнен Адам Иванович
Смерть
Неизвестно