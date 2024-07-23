Колосов Никита Фёдорович
Место рожденияд. Подсмуринская
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Колосов Федосий Якимов
Мать: ?
д. Подсмуринская
Бракосочетание
Неизвестно
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Колосова Марфа Михайловна
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Колосова Марфа Михайловна
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Елизавета Никитична
Мать ребёнка: Колосова Марфа Михайловна
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Пелагея Никитична
Мать ребёнка: Колосова Марфа Михайловна
д. Подсмуринская
Смерть
Неизвестно