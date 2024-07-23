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Колосов Никита Фёдорович

Место рождения

д. Подсмуринская

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Колосов Федосий Якимов

Мать: ?

д. Подсмуринская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Марфа Михайловна

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1746

Сын: Колосов Назар Никитич

Мать ребёнка: Колосова Марфа Михайловна

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1748

Сын: Колосов Аврам Никитич

Мать ребёнка: Колосова Марфа Михайловна

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Елизавета Никитична

Мать ребёнка: Колосова Марфа Михайловна

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Пелагея Никитична

Мать ребёнка: Колосова Марфа Михайловна

д. Подсмуринская
Смерть
Неизвестно

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