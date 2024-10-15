Коноваленко Феодосия Романовна 26.05.1884 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Коноваленко Феодосия Романовна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

26.05.1884 ст.

Дата смерти

08.06.1884 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1884 ст.

Отец: Коноваленко Роман Дмитриевич

Мать: Коноваленко Фекла Александровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G1-J?i=330&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
27.05.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
08.06.1884 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожденная
Похороны
09.06.1884 ст.
на отведенном кладбище

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