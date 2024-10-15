Коноваленко Феодосия Романовна
Место рождения
Дата рождения26.05.1884 ст.
Дата смерти08.06.1884 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1884 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G1-J?i=330&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
27.05.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
08.06.1884 ст.
Причина смерти: слаборожденная
Похороны
09.06.1884 ст.
на отведенном кладбище