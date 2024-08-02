Гребенщиков Анисим Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1658
Дата смерти01.08.1733 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1658
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1684
Сын: Гребенщиков Климентий Анисимович
Мать ребёнка: не указана
Бехтерево, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.08.1733 ст.
Медвежья, Сарапульский уезд, Вятская губерния