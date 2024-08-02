Гребенщиков Анисим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенщиков Анисим Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1658

Дата смерти

01.08.1733 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1658

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1684

Сын: Гребенщиков Климентий Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Бехтерево, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.08.1733 ст.
Медвежья, Сарапульский уезд, Вятская губерния

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