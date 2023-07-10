Демидов Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидов Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демидов Виктор

Мать: Демидова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Егор Сергеевич

Мать ребёнка: Демидова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Арсений Сергеевич

Мать ребёнка: Демидова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Никита Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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