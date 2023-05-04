Пермина Мелания Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПермина Мелания Андреевна

Пермина Мелания Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перминов Анисим Зиновьевич

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Пермин Сергей Анисимович

Отец ребёнка: Перминов Анисим Зиновьевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Рожкова (Пермина) Анастасия Анисимовна

Отец ребёнка: Перминов Анисим Зиновьевич

Рождение ребёнка
18.03.1882 ст.

Дочь: (Пермина) Матрена Анисимовна

Отец ребёнка: Перминов Анисим Зиновьевич

Курганчики, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.10.1883 ст.

Сын: Пермин Зиновий Анисимович

Отец ребёнка: Перминов Анисим Зиновьевич

Рождение ребёнка
25.01.1886 ст.

Дочь: Полякова (Пермина) Агафья Анисимовна

Отец ребёнка: Перминов Анисим Зиновьевич

Курганчики, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.01.1889 ст.

Дочь: Бузунова (Пермина) Елена Анисимовна

Отец ребёнка: Перминов Анисим Зиновьевич

Рождение ребёнка
09.04.1892 ст.

Сын: Пермин Яков Анисимович

Отец ребёнка: Перминов Анисим Зиновьевич

Рождение ребёнка
30.10.1894 ст.

Дочь: (Пермина) Александра Анисимовна

Отец ребёнка: Перминов Анисим Зиновьевич

Курганчики, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.06.1896 ст.

Сын: Пермин Павел Анисимович

Отец ребёнка: Перминов Анисим Зиновьевич

Курганчики, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.01.1898 ст.

Дочь: (Пермина) Агния Анисимовна

Отец ребёнка: Перминов Анисим Зиновьевич

Курганчики, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.03.1900 ст.

Дочь: (Пермина) Анна Анисимовна

Отец ребёнка: Перминов Анисим Зиновьевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.06.1905 ст.

Сын: Пермин Павел Анисимович

Отец ребёнка: Перминов Анисим Зиновьевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.