Пермина Мелания Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Андрей
Мать: не указана
Отец ребёнка: Перминов Анисим Зиновьевич
Дочь: Рожкова (Пермина) Анастасия Анисимовна
Отец ребёнка: Перминов Анисим Зиновьевич
Дочь: (Пермина) Матрена Анисимовна
Отец ребёнка: Перминов Анисим Зиновьевич
Сын: Пермин Зиновий Анисимович
Отец ребёнка: Перминов Анисим Зиновьевич
Дочь: Полякова (Пермина) Агафья Анисимовна
Отец ребёнка: Перминов Анисим Зиновьевич
Дочь: Бузунова (Пермина) Елена Анисимовна
Отец ребёнка: Перминов Анисим Зиновьевич
Отец ребёнка: Перминов Анисим Зиновьевич
Дочь: (Пермина) Александра Анисимовна
Отец ребёнка: Перминов Анисим Зиновьевич
Отец ребёнка: Перминов Анисим Зиновьевич
Дочь: (Пермина) Агния Анисимовна
Отец ребёнка: Перминов Анисим Зиновьевич
Дочь: (Пермина) Анна Анисимовна
Отец ребёнка: Перминов Анисим Зиновьевич
Отец ребёнка: Перминов Анисим Зиновьевич