(Пермина) Матрена Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пермина) Матрена Анисимовна

Место рождения

Курганчики, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

18.03.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1882 ст.

Отец: Перминов Анисим Зиновьевич

Мать: Пермина Мелания Андреевна

Курганчики, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Бракосочетание
16.02.1901 ст.

Муж: Плаксунов Андрей Диамидович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: (Плаксунова) Таисья Андреевна

Отец ребёнка: Плаксунов Андрей Диамидович

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: (Плаксунова) Людмила Андреевна

Отец ребёнка: Плаксунов Андрей Диамидович

Рождение ребёнка
23.05.1912 ст.

Сын: Плаксунов Семен Андреевич

Отец ребёнка: Плаксунов Андрей Диамидович

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Совилова (Плаксунова) Инна Андреевна

Отец ребёнка: Плаксунов Андрей Диамидович

Смерть
Неизвестно

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