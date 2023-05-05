(Пермина) Матрена Анисимовна
Место рождения
Дата рождения18.03.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1882 ст.
Место жительства
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Бракосочетание
16.02.1901 ст.
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: (Плаксунова) Таисья Андреевна
Отец ребёнка: Плаксунов Андрей Диамидович
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: (Плаксунова) Людмила Андреевна
Отец ребёнка: Плаксунов Андрей Диамидович
Рождение ребёнка
23.05.1912 ст.
Сын: Плаксунов Семен Андреевич
Отец ребёнка: Плаксунов Андрей Диамидович
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Совилова (Плаксунова) Инна Андреевна
Отец ребёнка: Плаксунов Андрей Диамидович
Смерть
Неизвестно