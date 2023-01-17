Лицуков Антон Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Лицуков Григорий Антонович
Мать ребёнка: Лицукова -
Рождение ребёнка
23.09.1906
Мать ребёнка: Лицукова -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лицуков Василий Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лицуков Константин Антонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно