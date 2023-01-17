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(Ширкина) Анастасия Михайловна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

До 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830

Отец: Ширманов Михаил Иванович

Мать: Ширманова Евдокия Сысоевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
06.07.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
31.03.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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