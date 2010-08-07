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Лесюков Сергей Вячеславович
Лесюков Сергей Вячеславович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.09.1975
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Лесюкова Валентина Поликарповна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1975
Отец: не указан
Мать:
Лесюкова Валентина Поликарповна
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