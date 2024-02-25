Иван Родионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Родионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Родион Иванов

Мать: Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конон Иванов

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриил Иванов

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Иванов

Мать ребёнка: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паранья

Смерть
Неизвестно

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