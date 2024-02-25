Иван Родионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: Родион Иванов
Мать: Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конон Иванов
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриил Иванов
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Иванов
Мать ребёнка: Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Паранья
Смерть
Неизвестно