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Некрасов Андриян Яковлевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

06.12.1802

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1802

Отец: Некрасов Яков Владимирович

Мать: Некрасова Агрипена Ефимовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.10.1829

Жена: Некрасова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
12.08.1830

Дочь: Наталья Андрияновна

Мать ребёнка: Некрасова Ксения Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.01.1833

Сын: Некрасов Иван Андриянович

Мать ребёнка: Некрасова Ксения Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.11.1834

Сын: Некрасов Михаил Андриянович

Мать ребёнка: Некрасова Ксения Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1855
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