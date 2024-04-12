Некрасов Андриян Яковлевич
Место рождения
Дата рождения06.12.1802
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1802
Бракосочетание
30.10.1829
Рождение ребёнка
12.08.1830
Дочь: Наталья Андрияновна
Мать ребёнка: Некрасова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
18.01.1833
Сын: Некрасов Иван Андриянович
Мать ребёнка: Некрасова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
04.11.1834
Сын: Некрасов Михаил Андриянович
Мать ребёнка: Некрасова Ксения Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1855