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Мария Стефановна

Место рождения

Смедово, Озеры, Московская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

18.05.1887 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Стефан

Мать: не указана

Смедово, Озеры, Московская область
Бракосочетание
08.09.1882

Муж: Макаров Семён Мефодиев(ич)

Люблино, Озеры, Московская область
Запись #10 от 08.09.1882 г. в Метрической книге Успенской церкви села Люблина (ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №17И, опись №1, дело №79, стр. 266)
Рождение ребёнка
21.09.1883 ст.

Сын: Макаров Иоанн Семёнов

Отец ребёнка: Макаров Семён Мефодиев(ич)

Храброво, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
21.10.1884 ст.

Сын: Макаров Jаковъ (Яков) (дядя Макарыч) Семенов(ич)

Отец ребёнка: Макаров Семён Мефодиев(ич)

Храброво, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
29.08.1886

Сын: Макаров Симеон Симеоновъ

Отец ребёнка: Макаров Семён Мефодиев(ич)

Храброво, Озеры, Московская область
Смерть
18.05.1887 ст.
Храброво, Озеры, Московская область
От чахотки Запись #11 от 20.05.1887 (ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №17И, опись №1, дело №113, стр. 287)

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