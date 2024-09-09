Мария Стефановна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти18.05.1887 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.09.1882
Люблино, Озеры, Московская область
Запись #10 от 08.09.1882 г. в Метрической книге Успенской церкви села Люблина (ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №17И, опись №1, дело №79, стр. 266)
Рождение ребёнка
21.09.1883 ст.
Отец ребёнка: Макаров Семён Мефодиев(ич)
Рождение ребёнка
21.10.1884 ст.
Сын: Макаров Jаковъ (Яков) (дядя Макарыч) Семенов(ич)
Отец ребёнка: Макаров Семён Мефодиев(ич)
Рождение ребёнка
29.08.1886
Отец ребёнка: Макаров Семён Мефодиев(ич)
Смерть
18.05.1887 ст.
От чахотки Запись #11 от 20.05.1887 (ЦГА Московской области (ЦГАМО), фонд №17И, опись №1, дело №113, стр. 287)