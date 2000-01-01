Яворовский Викентий
Место рожденияСело Яворовка Белостокского ууезда Гродненской Губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Яворовка Белостокского ууезда Гродненской Губернии
Рождение ребёнка
1821
Сын: Яворовский Францишек Викентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яворовский ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яворовский ?
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно
Село Яворовка Белостокского уезда Гродненской Губернии