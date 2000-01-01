Яворовский Викентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яворовский Викентий

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Место рождения

Село Яворовка Белостокского ууезда Гродненской Губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Яворовка Белостокского ууезда Гродненской Губернии
Рождение ребёнка
1821

Сын: Яворовский Францишек Викентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яворовский ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яворовский ?

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Село Яворовка Белостокского уезда Гродненской Губернии
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