Полонянкин Ефим Евдоксеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкин Ефим Евдоксеевич

Место рождения

Гуляевское Енисейский район

Дата рождения

28.10.1930

Дата смерти

06.06.1998

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

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Дети

1960 г.р.
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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1930

Отец: Полонянкин Евдоксей Кириллович

Мать: Полонянкина Анфиса Федоровна

Гуляевское Енисейский район
Рождение ребёнка
03.01.1960

Сын: Полонянкин Петр Ефимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ярцево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ярцево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ярцево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.06.1998
Ярцево, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
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