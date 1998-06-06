Полонянкин Ефим Евдоксеевич
Место рожденияГуляевское Енисейский район
Дата рождения28.10.1930
Дата смерти06.06.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1930
Гуляевское Енисейский район
Рождение ребёнка
03.01.1960
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.06.1998