Акинфиев Василий Михайлович 02.08.1895 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Акинфиев Василий Михайлович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

02.08.1895 ст.

Дата смерти

25.12.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
02.08.1895 ст.

Отец: Акинфиев Акинфов Отифьев Михаил Яковлевич

Мать: Акинфиева (Предп Белякова) Анастасия Михайловна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 03.08.1895 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Василий Феодорович Поликарпов и Евдокия... Показать все
Смерть
25.12.1895 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 27.12.1895 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 5ти мес причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда... Показать все

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