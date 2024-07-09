Акинфиев Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения02.08.1895 ст.
Дата смерти25.12.1895 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
02.08.1895 ст.
Отец: Акинфиев Акинфов Отифьев Михаил Яковлевич
дата крещения - 03.08.1895 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Василий Феодорович Поликарпов и Евдокия... Показать все
Смерть
25.12.1895 ст.
дата погребения - 27.12.1895 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 5ти мес причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда... Показать все