Морозов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Прасковья Павловна

Мать ребёнка: Морозова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Павел Павлович

Мать ребёнка: Морозова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
01.07.1907

Дочь: Лапина (Морозова) Ольга Павловна

Мать ребёнка: Морозова Прасковья Петровна

Смерть
Неизвестно

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