Морозов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Прасковья Павловна
Мать ребёнка: Морозова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Морозова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
01.07.1907
Дочь: Лапина (Морозова) Ольга Павловна
Мать ребёнка: Морозова Прасковья Петровна
Смерть
Неизвестно