Переведенцева (Казеева) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переведенцева (Казеева) Дарья Васильевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1805 ст.

Дата смерти

04.08.1830 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
25.01.1825 ст.

Муж: Переведенцев Матвей Еремеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: гос. крестьянин Матвей Еремеевич Переведенцев Невеста: дочь умершего солдата Василия Степановича Казеева девица Дарья Васильевна Поручители: отец родной жениха Еремеей Иванович Переведенцев и ... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1826 ст.

Сын: Переведенцев Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Переведенцев Матвей Еремеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский мещанин Леонтий Васильевич Болдырев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 12 номер 120
Рождение ребёнка
26.09.1827 ст.

Дочь: Переведенцева Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Переведенцев Матвей Еремеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: гос. крестьянина Еремея Переведенцева дочь девица Агриппина Еремеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 53 номер 105
Смерть
04.08.1830 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла в возрасте 25 лет от холеры https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 134 номер 43
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