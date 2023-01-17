Переведенцева (Казеева) Дарья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1805 ст.
Дата смерти04.08.1830 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1805 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1825 ст.
Жених: гос. крестьянин Матвей Еремеевич Переведенцев Невеста: дочь умершего солдата Василия Степановича Казеева девица Дарья Васильевна Поручители: отец родной жениха Еремеей Иванович Переведенцев и ... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1826 ст.
Сын: Переведенцев Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Переведенцев Матвей Еремеевич
Восприемник: Красноярский мещанин Леонтий Васильевич Болдырев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 12 номер 120
Рождение ребёнка
26.09.1827 ст.
Дочь: Переведенцева Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Переведенцев Матвей Еремеевич
Восприемник: гос. крестьянина Еремея Переведенцева дочь девица Агриппина Еремеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 53 номер 105
Смерть
04.08.1830 ст.
умерла в возрасте 25 лет от холеры https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 134 номер 43