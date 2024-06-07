Кощеев Семен Игнатьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кощеев Семен Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кощеев Игнатей Гаврилович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1712

Сын: Кощеев Дементий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Кощеев Никита Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Кощеев Тимофей Семенович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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