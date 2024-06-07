Кощеев Семен Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кощеев Игнатей Гаврилович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1712
Сын: Кощеев Дементий Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1728
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1733
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно