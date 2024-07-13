Яковчук Николай Моисеевич 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яковчук Николай Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Унтер-офицер
Рождение ребёнка
1855

Сын: Яковчук Лука Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Яковчук Афанасий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Яковчук Фекла Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Сокольча, Житомирська область
Место жительства
1866
Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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