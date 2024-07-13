Яковчук Николай Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Унтер-офицер
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Яковчук Афанасий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Яковчук Фекла Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1866
Смерть
Неизвестно