Толстоусов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Толстоусов Иван
Мать: Бабушка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тагаева Елена Викторовна
Рождение ребёнка
01.11.1981
Сын: Толстоусов Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Тагаева Елена Викторовна
Рождение ребёнка
22.04.1983
Дочь: Толстоусова Виктория Владимировна
Мать ребёнка: Тагаева Елена Викторовна
Смерть
Неизвестно