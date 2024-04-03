Толстоусов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстоусов Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Толстоусов Иван

Мать: Бабушка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тагаева Елена Викторовна

Рождение ребёнка
01.11.1981

Сын: Толстоусов Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Тагаева Елена Викторовна

Рождение ребёнка
22.04.1983

Дочь: Толстоусова Виктория Владимировна

Мать ребёнка: Тагаева Елена Викторовна

Смерть
Неизвестно

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