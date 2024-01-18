Бабенко Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бабенко (Соколова) Наталья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Сын: Бабенко Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Бабенко (Соколова) Наталья Алексеевна
Смерть
Неизвестно