Бабенко Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабенко Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабенко Николай Павлович

Мать ребёнка: Бабенко (Соколова) Наталья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабенко (Соколова) Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Бабенко Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Бабенко (Соколова) Наталья Алексеевна

Искитим, город Искитим, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Искитим, город Искитим, Новосибирская область

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