(2 жена) Аксинья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(2 жена) Аксинья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Филиппович

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Филиппович

Смерть
Неизвестно
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