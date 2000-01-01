(2 жена) Аксинья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Филиппович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Филиппович
Смерть
Неизвестно