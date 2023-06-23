Свищева Агафия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свищева Агафия Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 или 1781 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свищев Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 10.03.1812

Дочь: Свищева (Свищева) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Свищев Василий Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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