Свищева Агафия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 10.03.1812
Дочь: Свищева (Свищева) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Свищев Василий Яковлевич
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно