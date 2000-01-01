Белянина Светлана Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белянина Светлана Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1979

Сын: Белянин Максим Вячеславович

Отец ребёнка: Белянин Вячеслав Юрьевич

Развод
Неизвестно

Муж: Белянин Вячеслав Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Вячеславовна

Отец ребёнка: Белянин Вячеслав Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белянин Вячеслав Юрьевич

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