Юрина (Четвертакова) Дарья Васильевна
Место рожденияКурагинский р-н, г. Артемовск
Дата рождения01.01.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1927
Отец ребёнка: Юрин Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
01.01.1930
Отец ребёнка: Юрин Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
01.01.1933
Отец ребёнка: Юрин Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
01.01.1936
Дочь: Мартынова (Юрина) Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Юрин Василий Терентьевич