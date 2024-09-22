Юрина (Четвертакова) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Четвертакова) Дарья Васильевна

Место рождения

Курагинский р-н, г. Артемовск

Дата рождения

01.01.1906

Пол

Женский

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрин Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
01.01.1927

Сын: Юрин Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Юрин Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
01.01.1930

Сын: Юрин Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Юрин Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
01.01.1933

Сын: Юрин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Юрин Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
01.01.1936

Дочь: Мартынова (Юрина) Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Юрин Василий Терентьевич

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