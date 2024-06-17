Каптюхина (Казорина) Наталия Флорова 1900 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Каптюхина (Казорина) Наталия Флорова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.

Отец: Казорин Флор Никифоров

Мать: Казорина (Врагова) Ксения Емельянова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
12.05.1917 ст.

Муж: Каптюхин Влас Егоров

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
По жениху Тимофей Прокофьев Капитанов -с. Мещеряковка Николай Григорьев Лапин По невесте Николай Яковлев Капитанов-с. Мещеряковка Григорий Васильев Мещеряков
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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