Каптюхина (Казорина) Наталия Флорова
Место рождения
Дата рождения1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.
Бракосочетание
12.05.1917 ст.
Муж: Каптюхин Влас Егоров
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
По жениху Тимофей Прокофьев Капитанов -с. Мещеряковка Николай Григорьев Лапин По невесте Николай Яковлев Капитанов-с. Мещеряковка Григорий Васильев Мещеряков
Смерть
Неизвестно