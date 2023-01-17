Зульбагира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зульбагира

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Место рождения

Киги, Кигинский район, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Киги, Кигинский район, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Гульбана Махмутова

Отец ребёнка: Махмут Мансуров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махмут Мансуров

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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