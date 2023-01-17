Зульбагира
Место рожденияКиги, Кигинский район, Башкортостан, Россия
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Киги, Кигинский район, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Гульбана Махмутова
Отец ребёнка: Махмут Мансуров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Махмут Мансуров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно