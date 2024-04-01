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Тагильцев Родион Захаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1862

Отец: Тагильцов Захарий Казак Ст. Камышловой Иванов

Мать: Тагильцова Анна Васильева

Бракосочетание
02.02.1887

Жена: Тагильцева Филициата Яковлева

м. 24 ж. 17 выс. Плосского казачья дочь
Рождение ребёнка
20.01.1889

Сын: Тагильцев Тимофей Родионов

Мать ребёнка: Тагильцева Филициата Яковлева

Рождение ребёнка
19.12.1892

Дочь: Выходцева Евгения Родионовна

Мать ребёнка: Тагильцева Филициата Яковлева

Рождение ребёнка
30.03.1898

Сын: Тагильцев Иван Родионов

Мать ребёнка: Тагильцева Филициата Яковлева

Рождение ребёнка
01.10.1902

Сын: Тагильцов Андрей Иродионович

Мать ребёнка: Тагильцева Филициата Яковлева

Рождение ребёнка
19.10.1908

Сын: Тагильцов Константин Родионович

Мать ребёнка: Тагильцева Филициата Яковлева

Смерть
Неизвестно
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