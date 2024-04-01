Тагильцев Родион Захаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1862
Бракосочетание
02.02.1887
м. 24 ж. 17 выс. Плосского казачья дочь
Рождение ребёнка
20.01.1889
Сын: Тагильцев Тимофей Родионов
Мать ребёнка: Тагильцева Филициата Яковлева
Рождение ребёнка
19.12.1892
Дочь: Выходцева Евгения Родионовна
Мать ребёнка: Тагильцева Филициата Яковлева
Рождение ребёнка
30.03.1898
Мать ребёнка: Тагильцева Филициата Яковлева
Рождение ребёнка
01.10.1902
Сын: Тагильцов Андрей Иродионович
Мать ребёнка: Тагильцева Филициата Яковлева
Рождение ребёнка
19.10.1908
Сын: Тагильцов Константин Родионович
Мать ребёнка: Тагильцева Филициата Яковлева
Смерть
Неизвестно