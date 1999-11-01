Федосеева (Чеснова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.03.1920
Дата смерти01.11.1999
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1920
Отец: Чеснов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рожков Иван Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Выкса, город Выкса, Нижегородская область
ВМЗ (Выксунский металлургический завод) осмоторщица колес подвижного состава
Бракосочетание
До 1941
Рождение ребёнка
28.02.1942
Сын: Федосеев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Федосеев Николай Игнатович
Смерть
01.11.1999
Похороны
1999
сельское кладбище