Федосеева (Чеснова) Евдокия Ивановна 02.03.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФедосеева (Чеснова) Евдокия Ивановна

Федосеева (Чеснова) Евдокия Ивановна

avatar

Место рождения

Мотмос, город Выкса, Нижегородская область

Дата рождения

02.03.1920

Дата смерти

01.11.1999

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1920

Отец: Чеснов Иван

Мать: не указана

Мотмос, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рожков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Рожков Иван Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рожков Иван Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Выкса, город Выкса, Нижегородская область
ВМЗ (Выксунский металлургический завод) осмоторщица колес подвижного состава
Бракосочетание
До 1941

Муж: Федосеев Николай Игнатович

Мотмос, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.02.1942

Сын: Федосеев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Федосеев Николай Игнатович

Мотмос, город Выкса, Нижегородская область
Смерть
01.11.1999
Похороны
1999
Мотмос, город Выкса, Нижегородская область
сельское кладбище

Мы используем куки для улучшения работы сайта.