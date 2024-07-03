Ксения Васильевна
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Василий
Мать: не указана
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1798
Сын: Баяндин Стахей Кириллович
Отец ребёнка: Баяндин Кирилл Васильевич
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8
Рождение ребёнка
15.08.1803
Дочь: Баяндина Макрина Кирилловна
Отец ребёнка: Баяндин Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Баяндин Кирилл Васильевич
Смерть
Неизвестно