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Ксения Васильевна

Место рождения

Фомино, Оханский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Василий

Мать: не указана

Фомино, Оханский уезд, Пермская губерния
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Кирилл Васильевич

Рождение ребёнка
10.11.1798

Сын: Баяндин Стахей Кириллович

Отец ребёнка: Баяндин Кирилл Васильевич

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8
Рождение ребёнка
15.08.1803

Дочь: Баяндина Макрина Кирилловна

Отец ребёнка: Баяндин Кирилл Васильевич

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1809

Сын: Баяндин Амос Кириллович

Отец ребёнка: Баяндин Кирилл Васильевич

Смерть
Неизвестно

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