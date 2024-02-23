Проходная (Фоменко) Екатерина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1928
Дата смерти15.05.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1928
Отец: Фоменко Степан
Мать: Фоменко Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1949
Дочь: Фоменко Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.08.1955
Дочь: Проходная Анна Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.12.1958
Сын: Проходной Леонид Алексеевич
Отец ребёнка: Проходной Алексей Александрович
Рождение ребёнка
25.12.1958
Дочь: Овчинникова (Проходная) Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Проходной Алексей Александрович
Смерть
15.05.1979