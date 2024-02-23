Проходная (Фоменко) Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проходная (Фоменко) Екатерина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1928

Дата смерти

15.05.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1928

Отец: Фоменко Степан

Мать: Фоменко Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проходной Алексей Александрович

Рождение ребёнка
18.06.1949

Дочь: Фоменко Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.08.1955

Дочь: Проходная Анна Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.12.1958

Сын: Проходной Леонид Алексеевич

Отец ребёнка: Проходной Алексей Александрович

Рождение ребёнка
25.12.1958

Дочь: Овчинникова (Проходная) Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Проходной Алексей Александрович

Смерть
15.05.1979

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