Клопоток Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клопоток Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клопоток Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Клопоток Галина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клопоток Дина Евгеньевна

Мать ребёнка: Клопоток Галина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клопоток Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Клопоток Галина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клопоток Галина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разумовская Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Клопоток Галина Павловна

Смерть
Неизвестно
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