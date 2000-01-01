Клопоток Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клопоток Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Клопоток Галина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клопоток Дина Евгеньевна
Мать ребёнка: Клопоток Галина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клопоток Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Клопоток Галина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клопоток Галина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разумовская Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: Клопоток Галина Павловна
Смерть
Неизвестно