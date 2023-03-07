Клопоток (Копасова) Галина Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Копасов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клопоток Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клопоток Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Клопоток Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клопоток Дина Евгеньевна
Отец ребёнка: Клопоток Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разумовская Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Клопоток Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клопоток Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Клопоток Евгений
Смерть
Неизвестно