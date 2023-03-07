Клопоток (Копасова) Галина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клопоток (Копасова) Галина Павловна

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Место рождения

Котлас, Котлас, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Копасов Павел

Мать: Копасова Мария Васильевна

Котлас, Котлас, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клопоток Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клопоток Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Клопоток Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клопоток Дина Евгеньевна

Отец ребёнка: Клопоток Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разумовская Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Клопоток Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клопоток Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Клопоток Евгений

Смерть
Неизвестно
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